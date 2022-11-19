Манкая русалка: Алена Шишкова обнажила ножку в ванне с пеной

Алена Шишкова

Алена Шишкова. Фото: соцсети 

Бывшая девушка Тимати рассказала, как восстанавливается в отеле, где проводит время и Лариса Гузеева.

Участница шоу «Наследники и самозванцы» Алена Шишкова приняла жемчужную ванну, где и оголила бесконечные ножки.

Модель в интимной обстановке понежилась в пене и рассказала о полезных свойствах восстановительных процедур.

«Очень полезная жемчужная ванна и водорослевое обертывание с гидромассажем. Погружение в нирвану», – написала в своем микроблоге Алена.

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Отметим, что Шишкова находится в Кисловодске. Город славится своими полезными гидропроцедурами. Вот и Алена захотела подтянуть тело и нормализовать обмен веществ с помощью СПА.

Алена Шишкова в ванной. Фото: соцсети

К слову, Алене удалось омолодиться во время процедур. Поклонники знаменитости положительно отреагировали на откровенное фото блондинки в пене:

«Какая нимфа», «Самая красивая», «Я бы подождал, пока полопаются все пузыри», «Обаятельная и манящая».

Напомним, ранее Алену Шишкову раскритиковали после того, как модель не смогла ответить на вопросы из школьной программы. Знаменитость призналась, что повторит базовый материал. Потому что ей стало стыдно за себя.

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