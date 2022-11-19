Манкая русалка: Алена Шишкова обнажила ножку в ванне с пеной

К слову, Алене удалось омолодиться во время процедур. Поклонники знаменитости положительно отреагировали на откровенное фото блондинки в пене:

«Какая нимфа», «Самая красивая», «Я бы подождал, пока полопаются все пузыри», «Обаятельная и манящая».

Напомним, ранее Алену Шишкову раскритиковали после того, как модель не смогла ответить на вопросы из школьной программы. Знаменитость призналась, что повторит базовый материал. Потому что ей стало стыдно за себя.