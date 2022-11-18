Обворожительные блондинки: Мария Погребняк в наряде с роскошным декольте прижалась к Ольге Бузовой

Исполнительница Ольга Бузова в платье в пол повеселилась на дне рождения модели Марии Погребняк. Именинница встретила гостей в наряде с глубоким декольте.
Погребняк отметила 35-летие в кругу друзей. Роскошная блондинка показала, что в 35 жизнь только начинается. Мария отдала предпочтение образу с обтягивающей микроюбкой. Изделие с воланами на подоле знаменитость дополнила полупрозрачным лифом с длинными рукавами.
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Сочный бюст модели стал акцентным элементом в праздничном образе именинницы.
Мария Погребняк и Ольга Бузова. Фото: соцсети
«Моя милая, нежная, красивая и самая добрая девочка! Моя душа, поздравляю тебя с твоим днем! Ты потрясающая во всех смыслах. Горжусь, что у меня такая подруга. Все только начинается! Будь счастлива, тебе так идет счастье», – такую подпись оставила Ольга Бузова под фотографией с подругой в соцсетях.