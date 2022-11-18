Обворожительные блондинки: Мария Погребняк в наряде с роскошным декольте прижалась к Ольге Бузовой

«Моя милая, нежная, красивая и самая добрая девочка! Моя душа, поздравляю тебя с твоим днем! Ты потрясающая во всех смыслах. Горжусь, что у меня такая подруга. Все только начинается! Будь счастлива, тебе так идет счастье», – такую подпись оставила Ольга Бузова под фотографией с подругой в соцсетях.