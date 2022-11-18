А Овечкин видел? Шубская в крохотном бикини блеснула прелестями фигуры на пляже

Накануне Шубская отпраздновала свое 29-летие. Она отправилась на море с подругами. Они весь вечер веселились на яхте и наслаждались прохладительными напитками. Именинница щегольнула в мини-шортах.

Теперь жена Овечкина продолжает отдыхать. Она выложила в Сеть редкое фото, на котором покрасовалась в купальнике на яхте. Бикини цвета кофе подчеркнуло ее изящную фигуру и длинные ноги. Она позировала на шезлонге в окружении подруг.

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