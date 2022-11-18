А Овечкин видел? Шубская в крохотном бикини блеснула прелестями фигуры на пляже

Анастасия Шубская является дочкой Веры Глаголевой. Она тоже стала актрисой и несколько лет строила карьеру. Однако после свадьбы с Александром Овечкиным молодая актриса предпочла сосредоточить внимание на семье. Она растит двоих сыновей: Сергея и Илью. Пара часто приезжает в Россию, чтобы проведать родных.
Накануне Шубская отпраздновала свое 29-летие. Она отправилась на море с подругами. Они весь вечер веселились на яхте и наслаждались прохладительными напитками. Именинница щегольнула в мини-шортах.
Теперь жена Овечкина продолжает отдыхать. Она выложила в Сеть редкое фото, на котором покрасовалась в купальнике на яхте. Бикини цвета кофе подчеркнуло ее изящную фигуру и длинные ноги. Она позировала на шезлонге в окружении подруг.
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Анастасия Шубская. Фото: соцсети
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Анастасию осыпали комплиментами. «Ну вас сразу видно», «Фигура модели», «Как вам удается держать себя в форме?», «Выглядите сногсшибательно», «До чего изящная! Ноги эталонные», «Любуюсь вами», — стали писать подписчики.