«Стринги впились в недра»: Ким Кардашьян в «голом» купальнике обнажила свои легендарные формы, ошарашив фанатов

В последнее время Ким то и дело щеголяла в пикантных платьях, которые подчеркивали достоинства ее фигуры. А теперь она устроила фотосессию в купальниках своего бренда Skims. Американская бизнесвумен примерила пудровое бикини со стразами, которое сливалось с кожей. Лиф из треугольников едва прикрыл ее шаровидную грудь, а стриги лишь обрамляли пышный стан.

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