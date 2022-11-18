«Стринги впились в недра»: Ким Кардашьян в «голом» купальнике обнажила свои легендарные формы, ошарашив фанатов

Ким Кардашьян уже давно прославилась на весь мир. Каждый ее выход в свет становится настоящим событием. Она сотрудничает с именитыми модельерами, выпускает свою косметику и одежду. Впервые модель попала на страницы Forbes в 2011 году, а десять лет спустя ее состояние уже достигло отметки в миллиард долларов. И она не скрывает, что именно фигура сделала ее узнаваемой звездой.
В последнее время Ким то и дело щеголяла в пикантных платьях, которые подчеркивали достоинства ее фигуры. А теперь она устроила фотосессию в купальниках своего бренда Skims. Американская бизнесвумен примерила пудровое бикини со стразами, которое сливалось с кожей. Лиф из треугольников едва прикрыл ее шаровидную грудь, а стриги лишь обрамляли пышный стан.
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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды
Также Кардашьян примерила черное бикини, которое не менее эффектно смотрелось на ее легендарной фигуре. Поклонники были ошарашены увиденным. Несмотря на пышные формы, у звезды плоский живот.
«Ого, какой вид», «Ну тут очень все вкусное на вид», «Такая грудь, прям два мяча», «Бедра выдающиеся, ничего не скажешь», «Стринги впились в недра», «Я бы та ки ходила», «Ну теперь бикини станут трендом», — стали писать подписчики.
Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды