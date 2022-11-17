Опасное декольте: Люся Чеботина в облегающем микроплатье не скрыла аппетитные формы

Возлюбленная Юркисса — Люся Чеботина — продемонстрировала длинные ножки и сочный бюст в платье цвета ночи.

Артистка съездила на Rolls-Royce за новенькой моделью iPhone и затем грациозно вылезла из дорогого автомобиля. На Люсе было мини-платье в цвет машины. К наряду Чеботина подобрала туфли из бархата на высоких платформе и каблуке.

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Люся эффектно сверкнула аппетитными бедрами. И упругая грудь не скрылась под платьем на тонких бретелях.