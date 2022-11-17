Опасное декольте: Люся Чеботина в облегающем микроплатье не скрыла аппетитные формы

Возлюбленная Юркисса — Люся Чеботина — продемонстрировала длинные ножки и сочный бюст в платье цвета ночи.
Артистка съездила на Rolls-Royce за новенькой моделью iPhone и затем грациозно вылезла из дорогого автомобиля. На Люсе было мини-платье в цвет машины. К наряду Чеботина подобрала туфли из бархата на высоких платформе и каблуке.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Люся эффектно сверкнула аппетитными бедрами. И упругая грудь не скрылась под платьем на тонких бретелях.
«Я в черном ярче всех», — оставила Люся нескромную подпись под фото в своем микроблоге.
Поклонники блондинки оценили обворожительный образ певицы:
«Особый талант у вас выходить из машины так, чтобы не было видно белья. Красотка!», «Прекрасная, спору нет», «Люся зажигает!», «Просто космос».
Люся Чеботина в обтягивающем платье. Фото: соцсети
Напомним, ранее Люся Чеботина высказала свое мнение о жестких диетах.