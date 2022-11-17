«У нее есть для этого все возможности»: Добровинский высказался о беременности Орловой

Ольга Орлова готовится стать мамой во второй раз и наслаждается своей беременностью. Правда, иногда 45-летнюю певицу изводят поклонники, которые считают, что она поздно решилась на второго ребенка.
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Звездный адвокат Александр Добровинский заступился за экс-солистку «Блестящих». В беседе с порталом Teleprogramma.pro юрист отметил, что минувшим летом брал у Орловой интервью для своего YouTube-канала, тогда она рассказывала ему о желании родить ребенка.
«Я считаю, если женщина хочет иметь ребенка, и у нее есть для этого все возможности, то что ее должно останавливать? Ни возраст, ни тем более общественное мнение не должно и не может быть помехой. Я знаю, как Оля счастлива в браке, и этот ребенок будет расти в гармонии и любви», — высказался Добровинский.