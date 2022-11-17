«Оль, ну все же видно!»: Бузова в алом платье-сорочке предстала без лифчика

А вечером Бузова уже примерила новый образ. Она поделилась кадрами из гримерки, где позировала в красном платье-сорочке. При этом артистка отказалась от лифчика, засветив прелести фигуры под тонкой тканью. Она дополнила образ прозрачным перчатками в сетку. Ольга на английском языке пообщалась со стилистом.

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