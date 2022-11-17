«Оль, ну все же видно!»: Бузова в алом платье-сорочке предстала без лифчика

Ольга Бузова является популярной телеведущей. После ухода из «Дома-2» у нее работы только прибавилось. Она ведет «Звезды в Африке» и «Звездная кухня». При этом артистка продолжает давать концерты. Она любит быть в центре внимания, поэтому ее образы всегда яркие. Блондинка не боится подчеркивать сои достоинства.
Примечательно, что недавно начались новогодние съемки. Ольга с радостью экспериментирует с образами. Если накануне она покрасовалась в шубе и платье из шелка алого цвета, то теперь артистка нарядилась в гипюровый наряд и кружевные белые колготки.
А вечером Бузова уже примерила новый образ. Она поделилась кадрами из гримерки, где позировала в красном платье-сорочке. При этом артистка отказалась от лифчика, засветив прелести фигуры под тонкой тканью. Она дополнила образ прозрачным перчатками в сетку. Ольга на английском языке пообщалась со стилистом.
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Поклонники привыкли к тому, что Ольга отказывается от нижнего белья. Она также любит носить топы с пуш-апом. На этот раз многие заметили, что артистка похорошела. «Как всегда, образ с деталями», «Перчатки прям изюминка образа», «Сорочка уже выглядит не модно», «Оль, ну все же видно!», «Красный вам идет», — стали писать пользователи Сети.