«Покраснели все»: Волочкова в кружевных шортиках раскинула ноги перед Джигурдой, засветив зону бикини

На кадрах Анастасия предстала в кружевных прозрачных шортиках и алом боди. Она стала вилять бедрами. Балерина пыталась повторить челлендж. Джигурда предложил ей сделать шпагат. Она сначала растерялась, а потом закинула ногу за голову, засвети зону бикини. Друзья без стеснения веселились.

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