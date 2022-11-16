«Покраснели все»: Волочкова в кружевных шортиках раскинула ноги перед Джигурдой, засветив зону бикини

Анастасия Волочкова является известной балериной. Она в свое время выступала в Большом театре. А теперь артистка предпочитает создавать собственные постановки. О ней регулярно пишут в СМИ, так как блондинка оказывается в скандальных ситуациях. Она то смутит соседей, разгуливая без одежды, то сделает фирменный шпагат в общественном месте.
Зачастую Волочкова проводит время с друзьями. У нее есть не только роскошных особняк, но и баня с купелью. Балерина без стеснения красуется в бикини. Недавно с ней попарился Никита Джигурда. На этот раз они устроили непристойные танцы.
На кадрах Анастасия предстала в кружевных прозрачных шортиках и алом боди. Она стала вилять бедрами. Балерина пыталась повторить челлендж. Джигурда предложил ей сделать шпагат. Она сначала растерялась, а потом закинула ногу за голову, засвети зону бикини. Друзья без стеснения веселились.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото: кадр из YouTube-канала Насти Ивлеевой
Поклонники признались, что Анастасия снова их ошарашила. Многие признались, что она не теряет форму. Другие осудили ее за пикантный наряд.
«Ох, как все смело», «Не стоит закидывать ногу так высоко в таких шортиках», «Вся зона бикини на виду», «Покраснели все», «Между вами прям огонь», «Ноги Настеньки самые размашистые», — стали писать пользователи Сети.
Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото: кадр из YouTube-канала Насти Ивлеевой