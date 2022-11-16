«Близняшки выглянули»: Бузова в алой шубе и крохотном платье из шелка «потеряла» декольте, красуясь на камеру

Ольга Бузова является известной телеведущей. Уже 18 лет она строит карьеру и может похвастаться тем, что ведет несколько передач. При этом артистка также является членом жюри в шоу «Фактор.By» в Минске. Она каждый раз предстает на публике в ярких образах. Звезда в свои 36 лет не перестает работать над фигурой.
В последнее время Ольга все чаще предстает на публике в пикантных нарядах. Она предпочитает делать акцент на стройных ногах. На днях в шортах-бермудах телеведущая красовалась на премьере с детьми Филиппа Киркорова.
А вот 15 ноября Бузова отправилась на съемки для канала ТНТ. Она похвасталась броским луком. Артистка устроила дефиле в шелковом мини-платье и пушистой алой шубе. На ее ногах были ботфорты в тон. Телеведущая так разошлась, что декольте «убежало». Она засветила свои прелести.
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Поклонники неоднозначно отреагировали на провокационный аутфит. Многие отметили, что Ольга выглядит слишком вульгарно, а другие восхитились ее формами. «Прям кошечка», «А грудь прям на виду», «Фигурка стала сочной», «Близняшки выглянули», «Как старается! Из кожи вон просто», «Какое декольте, ауф», — стали писать пользователи Сети.