«Близняшки выглянули»: Бузова в алой шубе и крохотном платье из шелка «потеряла» декольте, красуясь на камеру

В последнее время Ольга все чаще предстает на публике в пикантных нарядах. Она предпочитает делать акцент на стройных ногах. На днях в шортах-бермудах телеведущая красовалась на премьере с детьми Филиппа Киркорова.

А вот 15 ноября Бузова отправилась на съемки для канала ТНТ. Она похвасталась броским луком. Артистка устроила дефиле в шелковом мини-платье и пушистой алой шубе. На ее ногах были ботфорты в тон. Телеведущая так разошлась, что декольте «убежало». Она засветила свои прелести.

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