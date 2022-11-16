Нежно зацеловал: Подольская в черной юбке плиссе и укороченном жакете предстала на свидании с Пресняковым

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что продолжает выпускать песни, а также участвует в телевизионных проектах. При этом артистка успевает растить двоих сыновей: семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Она также недавно запустила свою передачу, где обсуждает воспитание детей.
В последнее время Наталья особенно много работает. Она выступает на сцене и участвует в новогодних съемках, которые недавно стартовали. Также певица успела на пару дней вырваться с подругами на море. А вот 15 ноября она воссоединилась с мужем после поездки.
Пресняков устроил свидание для жены. Они отправились в роскошный ресторан. Певица облачилась в черную юбку плиссе и модных укороченный жакет. Пару подловили на диване. Они обнимались и целовались. За ужином супруги насладились японской кухней, морской кухне и изысканными десертами.
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«Пять лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга», – заявил Пресняков.
«Любимый! Только ты и я, и наши дети», – ответила ему возлюбленная.
Поклонники восхитились парой. Многие осыпали их комплиментами. «Просто сияете», «Как это трогательно», «Просто бесподобно», «Ой, как классно», «Семейная идиллия», «Хорошенькие», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды