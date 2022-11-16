Нежно зацеловал: Подольская в черной юбке плиссе и укороченном жакете предстала на свидании с Пресняковым

Пресняков устроил свидание для жены. Они отправились в роскошный ресторан. Певица облачилась в черную юбку плиссе и модных укороченный жакет. Пару подловили на диване. Они обнимались и целовались. За ужином супруги насладились японской кухней, морской кухне и изысканными десертами.

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