«Трусики-то едва не слетели!»: Стеша Маликова в белоснежном бикини обнажила точеные формы в море

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она уже окончила не только школу, но и стала выпускницей МГИМО. С малых лет наследница певца интересовалась модой. В итоге она запустила свой бренд одежды. Теперь юная бизнеследи создает платья, дубленки и костюмы. А недавно она открыла свой первый бутик в Москве.
Недавно Маликова уехала в Дубай. Она проводит время с семьей. При этом бизнеследи красуется в модных шортах и играет с маленьким братом на пляже. 22-летняя дочка артистка предпочитает подчеркивать свою красоту.
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На этот раз Стеша поделилась редким фото, на котором красовалась в купальнике на пляже. Она зашла в воду в белоснежном бикини, обнажив рельефные бедра и стройные ноги. Дочка певца не стала прикрывать свои прелести. Она похвасталась бронзовым загаром и изящными формами.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Маликова. Ее осыпали комплиментами. «Ну просто ангел», «Фигура просто изумительная», «Трусики-то едва не слетели!», «Ох, какая вы стройняшка», «А белый прям шикарно выделил загар», «Какая же у вас крутая фигура», — стали писать подписчики.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды