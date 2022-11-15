Постройневшая Нетребко в алой косухе с бахромой и брюках цвета припыленной розы щегольнула с мужем в Стамбуле

На этот раз Нетребко предстала с мужем Юсифом Эйвазовым. Они встретились с друзьями. Певица щегольнула в узких брюках цвета припыленной розы и алой косухе с бахромой. Ее повседневный броский образ дополняли белые лоферы. Поклонники поразились тому, как она постройнела. А вот ее возлюбленный был в джинсах и бомбере в стиле американских студентов.

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