Постройневшая Нетребко в алой косухе с бахромой и брюках цвета припыленной розы щегольнула с мужем в Стамбуле

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она объездила с концертами множество стран. А в прошлом году артистка блистала в Кремле. Примечательно, что она давно живет в Вене и успевает растить сына Тьяго, несмотря на свой плотный график. А в этом году она даже отметилась на свадьбу у друзей, так как некоторые ее концерты не состоялись.
Недавно Анна ездила в Испанию, где выступала и много гуляла. С собой она взяла множество нарядов. Певица путешествует с огромными чемоданами. А вот накануне певица приехала в Стамбул. Она собралась там провести всего пару дней.
На этот раз Нетребко предстала с мужем Юсифом Эйвазовым. Они встретились с друзьями. Певица щегольнула в узких брюках цвета припыленной розы и алой косухе с бахромой. Ее повседневный броский образ дополняли белые лоферы. Поклонники поразились тому, как она постройнела. А вот ее возлюбленный был в джинсах и бомбере в стиле американских студентов.
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Этот день был омрачен трагическим событием. В городе произошел взрыв. Несколько людей пострадало. Были и погибшие. Однако Нетребко с мужем, к счастью, в это время находились на другой улице. Вечером из ждали в особняке на светский ужин.
Добавим, что также в этот день в Стамбуле отметился Дмитрий Дибров со своей молодой супругой. Они были потрясены случившимся.