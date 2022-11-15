Просто сразила: Ходченкова прямо на пилоне блеснула округлым «орехом», позируя вверх ногами (горячее фото)

Светлана Ходченкова уже много лет снимается в кино и добилась большого успеха. В ее копилке даже есть работы в голливудских фильмах. При этом актриса не частая гостья на премиях и вечеринка, но если она выходит в свет, то блистает в роскошных платьях. В свои 39 лет звезда может похвастаться стройной фигурой.
Этой осенью Светлана не раз преображалась для съемок и даже отметилась в образе беременной. А вот в ноябре актриса ездила на море и делилась кадрами, на которых красовалась на пляже в одной рубашке.
А 14 ноября Светлана решила показать, как началось ее утро. Уже не первый год она занимает пол-дэнсом. Блондинка иногда хвастается своими достижениями. На этот раз она в лосинах и тугом топе танцевала на пилоне. На новом фото актриса позировала вверх ногами, опираясь лишь одной рукой об пол. Она блеснула точеными ногами и изящной пятой точкой. При этом звезда была на каблуках.
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Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены ее физической формой. Многие признались, что она лишила их дара речи. «Нереальная красота», «Зачем это вам, Света?», «Все фотки постоянно, в темноте, сзади, вечно выгибается и на шесте», «Откуда силы берутся?», «Это огнище», «Какая вы крутая», «Фигура бесподобная», — стали писать подписчики.