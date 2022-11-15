Просто сразила: Ходченкова прямо на пилоне блеснула округлым «орехом», позируя вверх ногами (горячее фото)

А 14 ноября Светлана решила показать, как началось ее утро. Уже не первый год она занимает пол-дэнсом. Блондинка иногда хвастается своими достижениями. На этот раз она в лосинах и тугом топе танцевала на пилоне. На новом фото актриса позировала вверх ногами, опираясь лишь одной рукой об пол. Она блеснула точеными ногами и изящной пятой точкой. При этом звезда была на каблуках.

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