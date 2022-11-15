Сама элегантность: Миддлтон вышла в свет в приталенном жакете и юбке плиссе с прозрачным кружевом

На этот раз Миддлтон и принц Уильям отправились в Королевский Альберт-холл. Там прошли традиционные мероприятия, посвященном Дню памяти павших. Принцесса Уэльская была на балконе с королевой-консортом Камиллой Паркер-Боулз. Она была в черном лаконичном пальто и шляпке. Ее волосы были аккуратно уложены в хвост.

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