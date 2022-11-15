Сама элегантность: Миддлтон вышла в свет в приталенном жакете и юбке плиссе с прозрачным кружевом

Кейт Миддлтон давно стала частью королевской семье. Она счастлива в браке с принцем Уильямом. Примечательно, что супруги успевают растить троих детей и выполняют королевские обязанности. На днях принцесса Уэльская посетила Детский центр, выбрав элегантный монохромный образ с силуэтным платьем.
Обычно Кэтрин всегда до мелочей продумывает свои образы. В этом ей помогают стилисты. Также ей нужно следовать протоколу поэтому порой она просто не может надеть тот или иной наряд, так как соблюдает правила. Этой осенью жена принца Уильяма не раз представала в ярких пальто.
На этот раз Миддлтон и принц Уильям отправились в Королевский Альберт-холл. Там прошли традиционные мероприятия, посвященном Дню памяти павших. Принцесса Уэльская была на балконе с королевой-консортом Камиллой Паркер-Боулз. Она была в черном лаконичном пальто и шляпке. Ее волосы были аккуратно уложены в хвост.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз. Фото: Global Look Press
А вот позже Кэтрин уже появилась на публике в приталенном жакете и юбке плиссе с полупрозрачным кружевом снизу, которое сделало образ многодетной мамы особенно чарующим. Она повторила образ принцессы Дианы, а также почтила ее память, надев бриллиантовые и жемчужные серьги, которые когда-то ей принадлежали.
Многие восхитились тем, как выглядела Миддлтон. Она вновь выбрала элегантный образ. Этот День памяти впервые прошел без Елизаветы II, которая умерла в начале осени.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press