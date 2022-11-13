«Прелести на виду, пока муж в отъезде»: невестка Орбакайте распахнула пуховой жилет, засветив идеальный живот на улице

Никита Пресняков пошел по стопам мамы Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой. Он поет, выступает со своей рок-группой и играет в театре. Примечательно, что уже пять лет артист счастлив в браке с Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче. Однако недавно он уехал из страны без жены.
По данным СМИ, Никита находится в США. А вот его возлюбленная была замечена в Москве. Она виделась с подругами и посещала вечеринки. Алена является моделью, поэтому также участвует в фотосессиях. На днях она покрасовалась в модном пуховике.
На этот раз невестка Орбакайте щегольнула на улице в джинсах клеш с накладными карманами и кроп-топе с высоким горлом. Пудровый наряд дополнила пуховая жилетка в тон, которая она распахнула. Краснова обнажила на улице плоский живот. Ее аутфит дополняли модные солнцезащитные очки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
На этот раз многие поклонники восхитились тем, в какой она находится форме. Пользователи Сети пришли в восторг от ее наряда. Но нашлись и те, кто решила подвергнуть ее критике. «Зачем живот показывать? Холодно», «Очень круто выглядишь», «В шикарной форме! Просто куколка», «Прелести на виду, пока муж в отъезде», — стали писать подписчики.