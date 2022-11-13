«Прелести на виду, пока муж в отъезде»: невестка Орбакайте распахнула пуховой жилет, засветив идеальный живот на улице

На этот раз невестка Орбакайте щегольнула на улице в джинсах клеш с накладными карманами и кроп-топе с высоким горлом. Пудровый наряд дополнила пуховая жилетка в тон, которая она распахнула. Краснова обнажила на улице плоский живот. Ее аутфит дополняли модные солнцезащитные очки.

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