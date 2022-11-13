«Вся в маму!»: Кети Топурия запечатлела подросшую дочку от Льва Гейхмана в платье оверсайз и с модной прической

Кети Топурия уже давно выступает на сцене. Больше 15 лет она является солисткой группы «А’Студио». Поклонники следят не только за ее творчеством. Примечательно, что певица несколько лет назад похудела и стала выступать в броских дизайнерских нарядах. В обычной жизни она также старается выглядеть модно.
У Топурии подрастает дочка Оливия, которая недавно пошла в школу. Певица рассказывала, что наследница общается со своим отцом Львом Гейхманом. А сама артистка снова вышла замуж. Вместе со Львом Деньговым она растит сына Адама.
На этот раз Кети поделилась кадрами, которые были сделаны за кулисами. Она подловила дочку, которая была в платье свободного кроя. У Оливии волосы были собраны в два хвоста и украшены резинками. Такую прическу делала даже Ольга Бузова.
Малышка стала бегать и корчить рожицы, когда мама достала камеру.
«Сегодня у нас концерт бэкстеджа, но наверное она вместо меня выйдет на сцену», – отметила Топурия.
«Вся в маму!» – заявил музыкант в комнате.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Оливия. Многие отметили, что она подросла и стала еще краше. «Вот егоза», «Неуловимая девочка», «Какое у нее классное платье», «Она очаровательная», «Точно будет артисткой», «Да, она скорее в папу, а характер в маму», «Вот это модель! Она красотка», — стали писать пользователи Сети.
Оливия Гейхман. Фото: соцсети звезды