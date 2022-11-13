«Вся в маму!»: Кети Топурия запечатлела подросшую дочку от Льва Гейхмана в платье оверсайз и с модной прической

На этот раз Кети поделилась кадрами, которые были сделаны за кулисами. Она подловила дочку, которая была в платье свободного кроя. У Оливии волосы были собраны в два хвоста и украшены резинками. Такую прическу делала даже Ольга Бузова.

Малышка стала бегать и корчить рожицы, когда мама достала камеру.

«Сегодня у нас концерт бэкстеджа, но наверное она вместо меня выйдет на сцену», – отметила Топурия. «Вся в маму!» – заявил музыкант в комнате.

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