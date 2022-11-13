Детский манеж с горкой и игрушками: Костенко засняла, как годовалый сын Тарасова резвится дома

На этот раз Анастасия похвасталась подарком, который они с мужем сделали для малыша. Теперь в их особняке есть огромный манеж, где установлены лошадь-качалка, горка и бассейн с шариками. На видео Мальчик в полосатом боди с радостью играет, резвится и катается с горки. Он уже достаточно уверенно бегает.

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