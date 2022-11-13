Детский манеж с горкой и игрушками: Костенко засняла, как годовалый сын Тарасова резвится дома

Анастасия Костенко является женой футболиста Дмитрия Тарасова. Они стали встречаться, когда спортсмен только развелся с Ольгой Бузовой. Лишь спустя годы телеведущая призналась, что не смогла стерпеть измену с его стороны. А вот Тарасов обрел счастье с новой возлюбленной. Она подарила ему троих детей.
Примечательно, что недавно Костенко устроила праздник в честь сына Алексея. Мальчик был долгожданным, так как у пары первые две родились дочки Милана и Ева. Крохе исполнился год, но без вечеринке не обошлось.
На этот раз Анастасия похвасталась подарком, который они с мужем сделали для малыша. Теперь в их особняке есть огромный манеж, где установлены лошадь-качалка, горка и бассейн с шариками. На видео Мальчик в полосатом боди с радостью играет, резвится и катается с горки. Он уже достаточно уверенно бегает.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Детский манеж - это лучшее, что можно подарить своему ребенку помимо любви и времени.
Сначала мы брали его для наших девочек, теперь и для Леши. Пока малыш играет, можно спокойно приготовить завтрак/обед/ужин или же посидеть с друзьями», – написала Костенко.
Поклонники восхитились тем, как вырос наследник футболиста. Многие поразились тому, как он похож на папу.
Алексей Тарасов. Фото: соцсети