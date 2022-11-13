Походка от бедра: Полина Гагарина в сногсшибательном платье-бюстье блеснула формами в Кремле

На этот раз Гагарина тоже появилась на публике. Она щегольнула в черном платье-бюстье, которое подчеркнуло ее изящную фигуру. Певица дефилировала по коридору. Благодаря разрезу она блеснула стройными ногами. На этот раз артистка не скрыла и свою бюст.

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