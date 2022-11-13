Походка от бедра: Полина Гагарина в сногсшибательном платье-бюстье блеснула формами в Кремле

Полина Гагарина является одной из самых популярных российских исполнительниц. Она уже завоевала множество наград не только в России. Певица несколько лет назад пережила развод. Теперь она редко говорит о личной жизни. Артистка регулярно дает концерты и при этом воспитывает двоих детей: 15-летнего сына Андрея и пятилетнюю дочку Мию.
В последнее время в Москве проходит не так много вечеринок и светских раутов, как раньше. Однако канал «Муз-ТВ» с размахом отметил день рождения в Кремле. Там выступили Ольга Бузова, Лариса Долина и другие селебрити.
На этот раз Гагарина тоже появилась на публике. Она щегольнула в черном платье-бюстье, которое подчеркнуло ее изящную фигуру. Певица дефилировала по коридору. Благодаря разрезу она блеснула стройными ногами. На этот раз артистка не скрыла и свою бюст.
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Поклонники отметили, что Полина преобразилась. Она не скрыла следы загара. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего хороша», «Ого, какое декольте», «Ну просто красотка», «Платье сногсшибательное», «Просто слов нет! Идеальная», «Ноги космической длинны», — стали писать пользователи Сеть.