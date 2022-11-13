Леди в белом: Юлия Проскурякова в шелковом мини-платье отметилась на яхте в Дубае

Юлия Проскурякова уже давно строит карьеру певицы. Также ее можно увидеть в кино. Она счастлива в браке с Игорем Николаевым. Артистка не скрывает, что он является ее поддержкой и опорой. Супруги порой вместе выступают на сцене. У них подрастает дочка Вероника, которую они зачастую берут с собой в путешествия.
Не так давно Проскурякова провела время с семьей в Италии. Это был подарок, который муж сделал ей на 40-летие. В таком возрасте она продолжает следить за фигурой и может похвастаться элегантными нарядами.
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Примечательно, что Юлия 12 ноября оказалась в Дубае. Этой осенью ОАЭ стало популярным курортом среди отечественных звезд. Там проводят время: Филипп Киркоров, Алсу, Даня Милохин и другие селебрити.
На новом фото Проскурякова покрасовалась на роскошной яхте в шелковом платье на запах белого цвета. Она подчеркнула свои стройные ноги. Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит артистка. Многие посчитали, что кадр сделал Николаев.
Юлия Проскурякова. Фото: соцсети звезды