Леди в белом: Юлия Проскурякова в шелковом мини-платье отметилась на яхте в Дубае

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Примечательно, что Юлия 12 ноября оказалась в Дубае. Этой осенью ОАЭ стало популярным курортом среди отечественных звезд. Там проводят время: Филипп Киркоров, Алсу, Даня Милохин и другие селебрити.

На новом фото Проскурякова покрасовалась на роскошной яхте в шелковом платье на запах белого цвета. Она подчеркнула свои стройные ноги. Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит артистка. Многие посчитали, что кадр сделал Николаев.