С акцентом на стройные ноги: Стеша Маликова в джинсовых мини-шортах и льняной рубашке щегольнула в Дубае

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. Она родилась в звездной семье, поэтому часто оказывалась в центре внимания. Наследница певца посещала светские рауты и не раз дефилировала на красной дорожке. Примечательно, что два года назад она запустила свой бренд одежды, а недавно открыла первый бутик в Москве.
Не так давно Маликова продемонстрировала стильные наряды на осень. Она покрасовалась в вечерних платьях, а также продемонстрировала актуальные дубленки и джинсы. А после открытия бутика бизнеследи уехала отдыхать в ОАЭ.
На этот раз Стеша проводит время в ОАЭ, где собралось много знаменитостей. Примечательно, что она поделилась снимками с курорта. Дочка артиста предстала в джинсовых мини-шортах и льняной рубашке песочного цвета. Образ дополнили соломенная шляпка, шлепки и вязаная сумка с бахромой. Наряд позволил сделать акцент на стройных ногах.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды