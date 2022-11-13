С акцентом на стройные ноги: Стеша Маликова в джинсовых мини-шортах и льняной рубашке щегольнула в Дубае

На этот раз Стеша проводит время в ОАЭ, где собралось много знаменитостей. Примечательно, что она поделилась снимками с курорта. Дочка артиста предстала в джинсовых мини-шортах и льняной рубашке песочного цвета. Образ дополнили соломенная шляпка, шлепки и вязаная сумка с бахромой. Наряд позволил сделать акцент на стройных ногах.

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