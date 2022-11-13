«Срам! Зона бикини во всей красе»: Тодоренко засветила все свои прелести на льду, эффектно раздвинув ноги

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что раньше даже была участницей украинской «Фабрики звезд». А теперь Регина живет в России, строит отношения с Владом Топаловым и растит двоих детей. При этом она успешно строит карьеру и недавно снялась в сериале.
Примечательно, что у Тодоренко родился второй сын всего четыре месяца назад. Она уже не только снимается в новых проектах, но и участвует в «Ледниковом периоде». С собой на съемки телеведущая привозит сыновей. Порой она даже кормит младшего Мира прямо на ледовой арене.
На этот раз Регина решила поделиться кадрами с выступления. На льду она каталась в алом шелковом мини-платье. Партнер Александр Энберт делал с ней эффектные поддержки. Телеведущая продемонстрировала шпагат в воздухе. Еще больше впечатлил публику другой элемент, где Тодоренко раздвинула коньки в стороны, за светив зону бикини.
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Регина Тодоренко и Александр Энберт. Фото: соцсети звезды
«Наш танец я называю пьянго или ледовая камасутра, потому что сами посмотрите», – заявила Регина.
Поклонники неоднозначно отреагировали на увиденное. Многие посчитали кадры вульгарными. «Пикантное фото наверно можно было не выкладывать», «Не эстетичные фото», «Регина, вы прекрасны!», «Возле белья торчит косточка на ноге, выглядит не эстетично», «Красные атласные шорты одела бы, не девочка ведь», «Срам! Зона бикини во всей красе», — прокомментировали пост подписчики.
Регина Тодоренко и Александр Энберт. Фото: соцсети звезды