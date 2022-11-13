«Срам! Зона бикини во всей красе»: Тодоренко засветила все свои прелести на льду, эффектно раздвинув ноги

На этот раз Регина решила поделиться кадрами с выступления. На льду она каталась в алом шелковом мини-платье. Партнер Александр Энберт делал с ней эффектные поддержки. Телеведущая продемонстрировала шпагат в воздухе. Еще больше впечатлил публику другой элемент, где Тодоренко раздвинула коньки в стороны, за светив зону бикини.

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