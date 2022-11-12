Ни грамма жира: Настасья Самбурская похвасталась подтянутым телом в новом платье

Актриса Настасья Самбурская показала, какое платье она приобрела к долгожданному отдыху в теплых странах. При этом знаменитость не стала скрывать роскошное тело и продемонстрировала его поклонникам.

Самбурская опубликовала в своем микроблоге свежее фото. Настасья отдала предпочтение небесно-голубому оттенку платья с вырезами.

Атласное изделие подчеркнуло стальной пресс актрисы и бесконечные ножки.

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