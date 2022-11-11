Паричок нахлобучила и пошла: Пугачева прикрыла лысинку кудряшками в Израиле

Почему у Аллы Пугачевой волосы в настоящий момент выглядят плачевно, публика может лишь догадываться. Гордая звезда, естественно, никак не комментирует это, стараясь прикрывать лысеющую голову паричками, подбирая их в цвет естественных локонов.

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Внимательная аудитория заметила, что у Примадонны их целый арсенал. Одни покрывают голову частично, пряча под собой лысинку, а другие – полностью. Есть среди них с прямыми волосами, есть с кудрявыми.

В Тель-Авиве, на концерте Зиверт Алла Пугачева появилась в паричке с кучерявыми локонами, которые были уложены в виде «мокрого эффекта». Певица их по моде растрепала, создав дополнительную пышность.