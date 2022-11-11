Сногсшибательная в 53 года: Дженнифер Лопес в платье в пол и белоснежной шубке щегольнула на светском ужине

Дженнифер Лопес является одной из самых известных исполнительниц в мире. Она пела в дуэте с Шакирой, а также выступала на Супербоул с ней. Артистка в этом году сыграла свадьбу с Беном Аффлеком. В 53 года она стала невестой. Пара потом устроила путешествие.
Лопес часто появляется на публике. Она каждый раз удивляет поклонников своими образами. Певица всегда выгодно подчеркивает свою фигуру. Артистка регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в форме.
На этот раз Лопес приняла участие в светском ужине. Она облачилась в белое платье в пол с разрезом и акцентом на декольте. Лук дополняла шуба в молочном цвете. Певица собрала волосы в низкий пучок, а также сделала макияж с акцентом на глаза. Дженнифер снова подчеркнула свои изящные формы.
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Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Дженнифер. Многие были сражены монохромным образом. «Ну что за красотка», «Просто идеальная женщина», «Выглядите стильно и дорого», «Ох, просто богиня», «Это леди всм утерла нос», «Ну я в восторге от такой красотки», — стали писать пользователи Сети.