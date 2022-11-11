Сногсшибательная в 53 года: Дженнифер Лопес в платье в пол и белоснежной шубке щегольнула на светском ужине

На этот раз Лопес приняла участие в светском ужине. Она облачилась в белое платье в пол с разрезом и акцентом на декольте. Лук дополняла шуба в молочном цвете. Певица собрала волосы в низкий пучок, а также сделала макияж с акцентом на глаза. Дженнифер снова подчеркнула свои изящные формы.

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