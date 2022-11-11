«Ой, стал ножками так перебирать!»: Подольская показала, как двухлетний сын Преснякова отплясывает с бабушкой

Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. Она многим знакома по шоу «Фабрика звезд». Певица продолжает выпускать песни, а также порой поет на одной сцене с мужем Владимиром Пресняковым. При этом она воспитывает двоих сыновей: Артемия и Ивана. Этой осенью звезда успела съездить в Минск на шопинг.
В последнее время у Натальи особенно плотный график. Она участвует в шоу «Ледниковый период». Также у певицы появился свой проект, который она снимает для YouTube. Артистка 10 ноября устроила себе выходной и провела время с детьми.
Утром Подольская устроила танцы в ванной комнате, где малыши чистили зубы. Она включила песню, чтобы им было весело. Однако Артемий был сонный. Он не скрывает, что ему не нравится рано вставать и ходить в школу.
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Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети звезды
А потом в центре внимания оказался Иван. Двухлетний мальчик стал танцевать в гостиной со своей бабушкой Ниной Антоновной. Мама Подольской улыбалась, наблюдая за внуком.
«И с мамой, и с бабушкой! Ой, стал ножками так перебирать!» – отметила певица.
Поклонники тоже восхитились сыном Преснякова. Многие отметили, что он может стать артистом, так как очень музыкальный.