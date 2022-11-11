«Ой, стал ножками так перебирать!»: Подольская показала, как двухлетний сын Преснякова отплясывает с бабушкой

В последнее время у Натальи особенно плотный график. Она участвует в шоу «Ледниковый период». Также у певицы появился свой проект, который она снимает для YouTube. Артистка 10 ноября устроила себе выходной и провела время с детьми.

Утром Подольская устроила танцы в ванной комнате, где малыши чистили зубы. Она включила песню, чтобы им было весело. Однако Артемий был сонный. Он не скрывает, что ему не нравится рано вставать и ходить в школу.

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