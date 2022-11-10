Ноги мечты: Анастасия Решетова после похудения надела крошечное платье

Бывшая возлюбленная Тимати — Анастасия Решетова — опубликовала в своем микроблоге снимок нового наряда с акцентом на стройные ноги и руки.
Бизнесвумен после интервью Надежды Стрелец сильно изменилась. Решетова скинула несколько килограммов, убрала филлер из губ и восстановила природный цвет волос.
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Напомним, ранее Решетова пожалела о пластике груди. Анастасия стала пропагандировать естественную красоту.
После преображения Решетова снова стала оголять тело. Вот и на свежем фото знаменитость продемонстрировала бесконечные ноги в кожаном платье.
«В Дубае я смотрел специальное закрытое шоу, где были представлены кутюрные платья, и одно из них — на Насте. Также мы использовали вещи из коллекции Ready-to-Wear», — рассказал про образ модели стилист Алеко Надирян в своем микроблоге.
Анастасия Решетова в кожаном платье. Фото: соцсети
Напомним, ранее Анастасия Решетова похвасталась моложавой мамой.