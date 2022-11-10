Ноги мечты: Анастасия Решетова после похудения надела крошечное платье

После преображения Решетова снова стала оголять тело. Вот и на свежем фото знаменитость продемонстрировала бесконечные ноги в кожаном платье.

«В Дубае я смотрел специальное закрытое шоу, где были представлены кутюрные платья, и одно из них — на Насте. Также мы использовали вещи из коллекции Ready-to-Wear», — рассказал про образ модели стилист Алеко Надирян в своем микроблоге.