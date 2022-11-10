Сразила так сразила: Пегова в платье макси на пуговицах засветила свои аппетитные формы

В соцсети Пегова выложила кадр со съемки. Она позировала в платье макси на пуговицах. Наряд выгодно подчеркнул ее роскошный бюст. Она также кокетливо обнажила стройную ножку. Актриса задрала подол, дефилируя перед камерой. Ирина смогла скрыть изъяны фигуры с помощью наряда.

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