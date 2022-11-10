Сразила так сразила: Пегова в платье макси на пуговицах засветила свои аппетитные формы

Ирина Пегова уже много лет строит карьеру. Она снялась в десятках разных кинолент. Многие зрители ждут продолжения сериала «Акушерка» с ее участием. Другие не перестают восхищаться тем, как выглядит актриса в 44 года. Она блистала в шоу «Танцы со звездами» и каталась на коньках в «Ледниковом периоде».
Это осенью Ирина не раз выходила в свет. За минувший год она постройнела, поэтому все чаще носит короткие платья. Актриса также умело корректирует формы, выбирая фасоны на запах или оверсайз. Но на этот раз ей удалось сразить фанатов.
В соцсети Пегова выложила кадр со съемки. Она позировала в платье макси на пуговицах. Наряд выгодно подчеркнул ее роскошный бюст. Она также кокетливо обнажила стройную ножку. Актриса задрала подол, дефилируя перед камерой. Ирина смогла скрыть изъяны фигуры с помощью наряда.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что такой наряд просто идеально сидит на ее фигуре. Ей адресовали сотни комплиментов. «Жаль нельзя миллион лайков поставить», «Ослепительно красивая, просто королева!», «Ух! Круто выглядите, Ирина», «Ирочка, вы куколка», «Какая конфетка», «Ну ножка тут бесподобна», — стали писать подписчики.