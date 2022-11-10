«Колечко вручал и любовался»: Клава Кока в топе из тряпиц засветила «сдобные» формы перед женихом

Клава Кока уже давно строит карьеру на сцене. За последние несколько лет ее популярность стала особенно большой. Александр Ревва, Мари Краймбрери записали с ней дуэты. Также в ее копилке множество музыкальных наград. Она признавалась, что мечтает о семье и детях. А пока звезда то и дело щеголяет в провокационных образах.
Не так давно Клава предстала в рваных джинсах и кожаном топе, а на съемке она отметилась в еще более смелом костюме со стразами. Поклонники не перестают восхищаться тем, какая она смелая. А 9 ноября на съемках шоу «Маска.Танцы»
В кресле члена жюри Клава предстала в топе из тряпит с разрезами. Она выгодно подчеркнула свою бюст и другие прелести. В тон наряда были перчатки. Певица решила не прятать свои формы. Ей удалось сразить одного из парней. В соцсети блондинка похвасталась букетом цветов и помолвочным кольцом. Незнакомец попросил ее руки и сердца.
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От публики Кока утаила, какой ответ дала жениху. Многие стали ее поздравлять. А преданные фанаты отметили, что перед такой девушкой никто не устоит.
«Ты же недавно назвала себя невестой», «Вот и мечты сбылись», «А наряды тебе на руку! Соблазнила», «Точно колечко вручал и любовался», «С таким декольте-то! Ох», — стали писать пользователи Сети.