«Колечко вручал и любовался»: Клава Кока в топе из тряпиц засветила «сдобные» формы перед женихом

В кресле члена жюри Клава предстала в топе из тряпит с разрезами. Она выгодно подчеркнула свою бюст и другие прелести. В тон наряда были перчатки. Певица решила не прятать свои формы. Ей удалось сразить одного из парней. В соцсети блондинка похвасталась букетом цветов и помолвочным кольцом. Незнакомец попросил ее руки и сердца.

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