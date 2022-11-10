В трендах зимы: 51-летняя Кудрявцева в стеганом пуховике цвета сочной травы предстала в Санкт-Петербурге

Но на днях Кудрявцева отправилась в Сантк-Петербург. Она решила отдохнуть с друзьями. Телеведущая посещала рестораны и гуляла по набережной. Она предстала на публике в джинсах скинни и черной толстовке. Также блондинка утеплилась, надев стеганый пуховик оверсайз цвета сочной травы и ботинки на шнуровке.

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