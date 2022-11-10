В тредах зимы: 51-летняя Кудрявцева в стеганом пуховике цвета сочной травы предстала в Санкт-Петербурге

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно строит карьеру и успела завоевать любовь поклонников. Блондинка состоит в браке с Игорем Макаровым, который младше нее на 16 лет. У пары подрастает дочка Мария. Свободное время звезда посвящает своей наследнице.
Этой осенью у Леры еще больше съемок. Она почти каждый день хвастается новыми образами. Стилисты подбирают для нее яркие костюмы и жакеты с острыми плечами. В обычной жизни блондинке нравится спортивный стиль в одежде.
Но на днях Кудрявцева отправилась в Сантк-Петербург. Она решила отдохнуть с друзьями. Телеведущая посещала рестораны и гуляла по набережной. Она предстала на публике в джинсах скинни и черной толстовке. Также блондинка утеплилась, надев стеганый пуховик оверсайз цвета сочной травы и ботинки на шнуровке.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что в 51 год телеведущая выглядит очень молодо. Другие оценили ее яркий аутфит. К слову, стилисты ранее признались, что яркие цвета придут на смену спокойных пастельных тонов.
«Какая модница», «Очень крутой пуховик», «У вас любовь к кислотным нарядам», «Ну видно, что отдохнули», — стали писать фанаты.