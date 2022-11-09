Малыша усадила на стол, а сама тушь наносит: Арзамасова показала, как маленький сын помогает ей краситься (фото)

На этот раз Лиза выложила кадры, на которых красится. Она позировала в твидовом жакете. Годовалого сына артистка усадила на стол. Лева наблюдал, как мама красит ресницы и держал в руках пудру. Малыш был в домашней пижамке. А вот Арзамасова успела даже сделать пышные локоны. Она призналась, что успевает делать далеко не все, но у нее есть помощники.

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