Малыша усадила на стол, а сама тушь наносит: Арзамасова показала, как маленький сын помогает ей краситься (фото)

Лиза Арзамасова является одной из самых известных актрис в России. Многие поклонники ее знают благодаря роли в сериале «Папины дочки». Примечательно, что она уже давно строит отношения с Ильей Авербухом. Два года назад их заметили вместе на отдыха, а потом влюбленные сыграли свадьбу. Звезда родила первенца — сына Льва — в прошлом году.
Примечательно, что Арзамасова быстро привыкла к новой роли матери. Она вскоре вернулась к работе в театре, а недавно даже стала участницей шоу «Ледниковый период». Актриса при этом успевает заниматься и второстепенными делами: участвовать в фотосессиях, выходить в свет и писать книги.
На этот раз Лиза выложила кадры, на которых красится. Она позировала в твидовом жакете. Годовалого сына артистка усадила на стол. Лева наблюдал, как мама красит ресницы и держал в руках пудру. Малыш был в домашней пижамке. А вот Арзамасова успела даже сделать пышные локоны. Она призналась, что успевает делать далеко не все, но у нее есть помощники.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды
«Во сколько бы он не проснулся, у нас у всех вместе — «бодрое» и веселое утро», — написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Лева подрос. Другие осыпали комплиментами молодую маму.
«Какой внимательный мужичок», «Мужской взгляд на мамину красоту», «Как это мило, хоть непросто. Левушка серьезно подходит к делу», «Как он смотрит на мамочку», «Какой очаровательный малыш!» — написали подписчики.
Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды