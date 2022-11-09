Боа ласкает ключицы: Каролина Севастьянова в прозрачном корсете сразила поклонников точеной фигурой

А теперь Каролина поделилась кадром со съемки. Она позировала в черном прозрачном корсете. Спортсменка подчеркнула свои изящные формы. Она взяла в руки черное боа, которое изящно подняла над головой, но перья ласкали ее ключицы. Чемпионка распустила свои длинные локоны.

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