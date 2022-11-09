Боа ласкает ключицы: Каролина Севастьянова в прозрачном корсете сразила поклонников точеной фигурой

Каролина Севастьянова уже давно не участвует в соревнованиях. Она является известной художественной гимнасткой. Спортсменка в 2014 году смогла завоевать олимпийское золото. После этого она завершила карьеру и стала чаще путешествовать. А в этом году ей дважды довелось сняться в шоу «Звезды в Африке».
Еще недавно Каролина отдыхала в Монако. Она наряжалась для светских ужинов и прогулок. Также гимнастка регулярно красовалась на пляже в мини-бикини. Она продолжает тренироваться и хвастаться тем, что остается в форме.
А теперь Каролина поделилась кадром со съемки. Она позировала в черном прозрачном корсете. Спортсменка подчеркнула свои изящные формы. Она взяла в руки черное боа, которое изящно подняла над головой, но перья ласкали ее ключицы. Чемпионка распустила свои длинные локоны.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит чемпионка. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что корсеты стали трендом сезона. «Ох, какая вы роскошная», «Фигурка может быть еще прекраснее?», «Просто сказочная», «Корсет вам очень идет», «Прозрачные наряды придают перчинки», «Вы словно царица», — стали писать пользователи Сети.