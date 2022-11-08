Поманила своей «сдобой»: Наталья Рудова в «опасном» купальнике прижалась грудью к стеклянному бассейну

На этот раз Рудова решила подразнить фанатов. Она поделилась снимком, на котором предстала в черном купальнике в бассейне. Актриса прижалась к стеклянному бортику, засветив грудь во всей красе. Тугой купальник опасно впивался к ее формы и обнажал бедра. Блондинка с мокрыми волосами смотрела в камеру.

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