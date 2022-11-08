Поманила своей «сдобой»: Наталья Рудова в «опасном» купальнике прижалась грудью к стеклянному бассейну

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она полюбилась зрителям, когда снялась в сериале «Татьянин день». Актриса не боится откровенных сцен. Она предстала обнаженной в картине «Бихэппе», а также сыграла с Павлом Прилучным в провокационной сериале «Жизнь по вызову». В обычной жизни звезда не перестает восхищать фанатов своей внешностью.
В последнее время Наталья активно занимается спортом. Она накануне покрасовалась в лифе и шортах. Блондинка похвасталась стальным прессом. Но она скучает по морю и время от времени постит кадры, где предстает в бикини.
На этот раз Рудова решила подразнить фанатов. Она поделилась снимком, на котором предстала в черном купальнике в бассейне. Актриса прижалась к стеклянному бортику, засветив грудь во всей красе. Тугой купальник опасно впивался к ее формы и обнажал бедра. Блондинка с мокрыми волосами смотрела в камеру.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Ей стали писать сотни комплиментов. «Ну какая вы красотка», «Сдобные формы», «Блондинка на миллион», «Купальник сидит идеально», «Ну что за русалочка попалась», «Вам нужно сказочные роли играть», «Чарующая фигура», — стали писать подписчики.