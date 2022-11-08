Как всегда, неотразима: постройневшая Рианна в косухе и мини-платье щегольнула на публике

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Теперь Рианна готовится к шоу Savage X Fenty Vol 4. В нем примут участие многие модели, включая Ирину Шейк. Накануне на презентации певица отметилась в мини-платье по фигуре и косухе под крокодила.

Ее лук дополняли босоножки на длинных завязках, обвивающих щиколотку. Она сделала пучок с пышной челкой. Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие восхитились тем, как она постройнела за минувшие месяцы.