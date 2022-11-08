Как всегда, неотразима: постройневшая Рианна в косухе и мини-платье щегольнула на публике

Рианна уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в мире. Однако уже давно артистка не давала концертов. Большой доход ей приносят бренд косметики, а также своя линия женского белья. Однако в этом году звезда не перестает удивлять публику.
Весной Рианна демонстрировала округлившийся живот. А потом она родила сына, но пока его имя хранит в тайне. Сначала певица выходила в свет в дерзких нарядах, которые не скрывали ее пополневшие формы. Но недавно она сразила публику, когда вышла в свет с возлюбленным в вечернем платье со шлейфом.
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Теперь Рианна готовится к шоу Savage X Fenty Vol 4. В нем примут участие многие модели, включая Ирину Шейк. Накануне на презентации певица отметилась в мини-платье по фигуре и косухе под крокодила.
Ее лук дополняли босоножки на длинных завязках, обвивающих щиколотку. Она сделала пучок с пышной челкой. Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие восхитились тем, как она постройнела за минувшие месяцы.
Напомним, что Рианна недавно выпустила новый трек, который стал саундтреком для фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда». Также она анонсировала свое участие в Super Bowl, а это значит, что певица выступит на сцене в 2023 году.
Рианна. Фото: соцсети звезды