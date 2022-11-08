Красивая пара получилась: дочка Нюши в пышном платье в горох повеселилась с сыном Лопыревой на празднике

Примечательно, что Нюша для такого случая облачилась в атласное мини-платье в горох. Она подчеркнула стройные ноги. В одной стиле с ней была одета Симба. Именинница блистала в пышном алом платье в горох и диадеме. Она играла с аниматорами, участвовала в фокусах и кушала сладкие угощения.

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