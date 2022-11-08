Красивая пара получилась: дочка Нюши в пышном платье в горох повеселилась с сыном Лопыревой на празднике

Нюша уже много лет строит карьеру певицы. Она выпустила множество хитов, но теперь уже редко дает концерты. Артистка после свадьбы с Игорем Сивовым посвящает себя семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у нее родился сын Саффрон. Звезда переехала в Дубай, где теперь проводит большую часть времени.
Теперь Нюша наряжается на прогулок по побережью или встреч с друзьями. А на днях она закатила праздник для дочки, которой исполнилось четыре года. Супруги устроили вечеринку в стиле героиними мультика Леди Баг.
Примечательно, что Нюша для такого случая облачилась в атласное мини-платье в горох. Она подчеркнула стройные ноги. В одной стиле с ней была одета Симба. Именинница блистала в пышном алом платье в горох и диадеме. Она играла с аниматорами, участвовала в фокусах и кушала сладкие угощения.
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На празднике также были братья Симбы. Напомним, что у Сивова есть два сына от первого брака. Однако большую часть времени именинница провела в компании Марка Лео – сына Виктории Лопыревой и Игоря Булатова. Они являются ровесниками. Нюша уже много лет дружит с длинноногой блондинкой. Теперь и их дети стали очень близки.
Серафима-Симба и Марк Лео. Фото: соцсети звезды