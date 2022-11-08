Вот как надо гулять: Нетребко в леопардовых брюках и приталенном жакете предстала с подросшим сыном в Мадриде

На этот раз Нетребко решила провести день с сыном Тьяго. У ее наследника каникулы в школе, поэтому он приехал с мамой в Испанию. На улочках знаменитого города артистка щегольнула в леопардовых брюках с лампасами и приталенном жакете. Она сделала акцент на детали: алую сумку, очки и ботинки на танкетке. Анна даже покаталась с сыном на каруселях.

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