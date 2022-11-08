Вот как надо гулять: Нетребко в леопардовых брюках и приталенном жакете предстала с подросшим сыном в Мадриде

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных исполнительниц. Она уже давно строит карьеру и выступала в самых разных странах. Билеты на ее концерты раскупают за несколько часов. Она живет в Вене, но обычно дома проводит всего несколько дней в году. Недавно звезда отправилась на гастроли в Испанию.
Уже несколько дней Анна находится в Мадриде. Свободное время она посвящает прогулкам. Каждый раз певица предстает в новых нарядах. В модном тренче она отметилась в местной деревне, а в парке Ретиро оперная дива щеголяла в джинсах и блузке.
На этот раз Нетребко решила провести день с сыном Тьяго. У ее наследника каникулы в школе, поэтому он приехал с мамой в Испанию. На улочках знаменитого города артистка щегольнула в леопардовых брюках с лампасами и приталенном жакете. Она сделала акцент на детали: алую сумку, очки и ботинки на танкетке. Анна даже покаталась с сыном на каруселях.
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Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие поразились тому, как на нее похож наследник. «Ваш сын очень воспитанный и интересный молодой человек», «Элегантная красотка», «Крепкое плечо уже повзрослел, и есть кто в будущем встанет впереди мамы!», «Наряд у вас бесподобный», — стали писать подписчики.