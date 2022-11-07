«Ох, какой налив»: Наталья Рудова в лифе без пуш-ап засветила свои «груди-пампушки» во всей красе

На этот раз Рудова решила показать, как выглядит по утрам. Она предстала в джинсовых мини-шортах и лифе без пуш-ап. Актриса была с распущенными волосами и без макияжа. Она обнажила рельефный живот и засветила округлый бюст во всей красе. Она кокетливо виляла бедрами и улыбалась.

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