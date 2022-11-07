«Ох, какой налив»: Наталья Рудова в лифе без пуш-ап засветила свои «груди-пампушки» во всей красе

Наталья Рудова является одной из известных актрис в России. Она часто появляется в сериалах. Поклонники особенно сильно полюбили ее за роль в картине «Татьянин день». В свои 39 лет она следит за фигурой. Блондинка также любит носить женственные наряды. При этом звезда сокрушается, что режиссеры предлагают ей однообразные роли.
В последнее время Наталья часто делится архивными фотографиями. Она часто демонстрирует фигуру в мини-бикини. Актриса не скрывает, что много занимается спортом. Она продолжает работать над собой и выбирает наряды, которые подчеркивают ее достоинства.
На этот раз Рудова решила показать, как выглядит по утрам. Она предстала в джинсовых мини-шортах и лифе без пуш-ап. Актриса была с распущенными волосами и без макияжа. Она обнажила рельефный живот и засветила округлый бюст во всей красе. Она кокетливо виляла бедрами и улыбалась.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были сражены ее природной красотой. Многие осыпали блондинку комплиментами. «Ого, ну тут все как надо», «Просто сочная куколка», «Животик идеальный», «Ну просто лишила дара речи», «Ох, какой налив», «Пампушечки какие», «Просто раззодорили», «Слишком милая», — стали писать подписчики.