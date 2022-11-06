Не дала спокойно уснуть: Каролина Севастьянова показала свои «бугры страсти» (горячее фото)

Каролина Севастьянова является художественной гимнасткой. Она завершила карьеру, когда завоевала олимпийское золото. Также в ее копилке много и других наград. Теперь она предпочитает путешествовать. А недавно зрители увидели ее в шоу «Звезды в Африке». Она не вызывает зависть даже у молодых блогеров-девушек, когда показывает растяжку.
В этом году Севастьянова много времени провела в Монако. Там она проводила время с бизнесменом Александром Мазановым, с которым встречается ни один год. Спортсменка проводила большую часть своего времени с ним на Лазурном берегу. Но недавно она побывала в Москве, а потом укатила в Армению с подругами.
На днях Каролина намекнула, что снова свободна. Поклонники удивились этому, так как она хороша собой. Гимнастка любит наряжаться в платья, а ее фото в бикини набирают тысячи лайков. На этот раз она выложила селфи, которые сделала перед сном. Она запечатлела свою грудь в черном лифе. Декольте поместились в кадр.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что она лишила их сна. Горячий кадр взбудоражил пользователей Сети. Многие стали писать комплименты чемпионке. «Ох, какая вы милашка», «А на вас только лиф надет?», «Выглядите такой горячей штучкой», «Ну что за бугры страсти», «Хороша, я таю», — стали писать фанаты.