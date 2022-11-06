Не дала спокойно уснуть: Каролина Севастьянова показала свои «бугры страсти» (горячее фото)

На днях Каролина намекнула, что снова свободна. Поклонники удивились этому, так как она хороша собой. Гимнастка любит наряжаться в платья, а ее фото в бикини набирают тысячи лайков. На этот раз она выложила селфи, которые сделала перед сном. Она запечатлела свою грудь в черном лифе. Декольте поместились в кадр.

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