«Спасибо, что в брючках»: Ольга Бузова прилюдно себя поласкала под песню Jony (видео)

Теперь Бузова прилетела в Дубай. Там она проводит время в компании подруг. Один из вечеров они покатались на яхте, где пели и танцевали. Артистка облачилась в шелковый костюм в пижамном стиле. за столом играла и ее песня-хит «Мало половин». А когда заиграл трек Jony, звезда повела себя неприлично.

Ольга запустила руку ниже талии и стала прилюдно себя ласкать. Ей помешали подруги, которые стали трогать ее бюст. Телеведущая кокетливо заулыбалась.

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