«Спасибо, что в брючках»: Ольга Бузова прилюдно себя поласкала под песню Jony (видео)

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей в России. Она покинула шоу «Дом-2», но ведет новые развлекательные передачи. При этом артистка дает концерты и не пропускает громких вечеринок. В свои 36 лет она много внимания уделяет внешности и нарядам. Звезда надеется встретить мужчину, от которого родит ребенка.
Недавно Ольга призналась, что у нее есть богатый ухажер. Его имя она хранит в тайне. Но при этом телеведущая продолжает откровенно одеваться и выставлять напоказ свои формы. А на на днях блондинка заявила, что хочет ребенка от певца Jony. Она утаила, ответил ли он ей на такое пикантное предложение.
Теперь Бузова прилетела в Дубай. Там она проводит время в компании подруг. Один из вечеров они покатались на яхте, где пели и танцевали. Артистка облачилась в шелковый костюм в пижамном стиле. за столом играла и ее песня-хит «Мало половин». А когда заиграл трек Jony, звезда повела себя неприлично.
Ольга запустила руку ниже талии и стала прилюдно себя ласкать. Ей помешали подруги, которые стали трогать ее бюст. Телеведущая кокетливо заулыбалась.
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Поклонники не стали скрывать, что поступок артистки у них вызвал оторопь. Многие отметили, что если к откровенным фото Ольги они привыкли, то такое видеть не все хотят. Пользователи Сети ее осудили за такое поведение.
«Спасибо, что в брючках», «Так мужчину не завоевать», «Уже все и так понятно», «Давно ты одинока, слишком давно», «Он тебя с ума сводит», — стали писать в Сети.