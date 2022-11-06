Могла стать тещей Тимати: Решетова поделилась редким фото с моложавой мамой, которую приняли за ее сестру

Теперь Анастасия часто показывает лицо без макияжа. На этот раз она сделала селфи со своей мамой Ольгой. Экс-возлюбленная Тимати почти шесть лет не выкладывала с ней снимки. Женщина поразила своим моложавым видом. Более того, они оказались похожи, как две капли воды. Поклонники едва не спутали ее с сестрой модели.

«Мама (на фото непонятно, кто кому мама, если честно)», – написала сама Решетова.

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