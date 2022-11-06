Могла стать тещей Тимати: Решетова поделилась редким фото с моложавой мамой, которую приняли за ее сестру

Тимати уже давно стал не только популярным рэпером, но и влиятельным бизнесменом. А вот сердце артиста пока ни одна девушка не смогла завоевать до конца. Он расстался с Аленой Шишковой, которая родила ему первенца – дочку Алису. Не стала его женой и Анастасия Решетова, родившая от него сына Ратмира.
На этот раз Тимати завел новый роман с молодой моделью. А вот Решетова недавно призналась, что встречалась с человеком, который приверженец другой религии. Она тоже приняла ислам и теперь старается выглядеть более естественно и одеваться более скромно.
Теперь Анастасия часто показывает лицо без макияжа. На этот раз она сделала селфи со своей мамой Ольгой. Экс-возлюбленная Тимати почти шесть лет не выкладывала с ней снимки. Женщина поразила своим моложавым видом. Более того, они оказались похожи, как две капли воды. Поклонники едва не спутали ее с сестрой модели.
«Мама (на фото непонятно, кто кому мама, если честно)», – написала сама Решетова.
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Анастасия Решетова с мамой. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что ранее Анастасия отмечала, что общение с родительницей почти не поддерживает. Ольга Решетова забеременела слишком рано для своего возраста: дочь она родила в 16 лет еще в школьные годы. На данный момент Ольге 41 год.