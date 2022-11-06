«А девушка с перчинкой»: невестка Орбакайте в тугих лосинах и без лифчика устроила страстные танцы на полу

В последнее время особое внимание общественности направлено на всю семью Аллы Пугачевой, которая в Израиль с двойняшками. Кристина Орбакайте осталась на родине и на днях выступила в Сочи. А вот ее сын Никита Пресняков, как оказалось, в сентябре тайно уехал в США. Многих удивило, что жену Алену Краснову он с собой не взял.
Пока невестка Орбакайте то появляется на вечеринках у друзей в одиночестве, но проводит время на бывшей даче Пугачевой. Она является моделью, поэтому регулярно участвует в фотосессиях и следит за фигурой.
На этот раз жена Никиты выложила пикантное видео. Она учится стриппластике. Алена облачилась в тугие лосины и топ на завязках с открытой спиной. От лифа она отказалась, а вот каблуки стали частью образа. Невестка Орбакайте исполнила чувственный танец на полу, то закидывая ногу за голову, то хвастаясь растяжкой, раскидывая ноги врозь.
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По словам Красновой, так проходит ее идеальный вечер. Поклонники были впечатлены ее пластичностью. Многие осыпали блондинку комплиментами. «Никита точно увидел в вас свою маму», «Как вы круто двигаетесь», «Такая стройная», «Ох, богиня», «А девушка с перчинкой», «Талию можно обхватить ладошкой», — стали писать подписчики.