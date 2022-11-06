Бесстыдно сверкнула грудью: Наталья Рудова зашла в воду и приспустила купальник на камеру (фото)

На этот раз Рудова решила ответить на вопросы подписчиков. При этом она делилась снимками из личного архива. Артистка выложила фото, где позировала в черном купальнике в море. Она засветила округлые бедра. А потом блондинка приспустила вверх от купальнике, представ топлес. Грудь она не стала прикрывать даже руками.

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