Бесстыдно сверкнула грудью: Наталья Рудова зашла в воду и приспустила купальник на камеру (фото)

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке множество ярких ролей. Многие поклонники ее полюбили за сериал «Татьянин день». А недавно блондинка снялась с Павлом Прилучным в сериале «Жизнь по вызову. Примечательно, что она в 39 лет не замужем. Звезда скрывает личную жизнь.
Обычно несколько раз в год Рудова ездит на море. Она регулярно занимается спортом, поэтому может похвастаться стройной фигурой. Сама актриса недовольна тем, как выглядит. А вот поклонники не могут сдержать восторга.
На этот раз Рудова решила ответить на вопросы подписчиков. При этом она делилась снимками из личного архива. Артистка выложила фото, где позировала в черном купальнике в море. Она засветила округлые бедра. А потом блондинка приспустила вверх от купальнике, представ топлес. Грудь она не стала прикрывать даже руками.
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«Капризная, упрямая», – раскрыла звезда свои вредные черты.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Наталья лишила их дара речи. Многие отметили, что она обладает идеальной фигурой. «Просто куколка», «Разве можно быть такой красоткой», «Вау, прям так», «Какая вы горячая», «Ох, прям Наталья Орейро», «Какая вы шалунья», «Просто слов нет», «Умеешь дразнить», — стали писать подписчики.