Тату на голом теле: жена Гуфа похвасталась осиной талией и стройными ногами

Возлюбленная рэпера Гуфа – Юлия Королева – опубликовала новый снимок в личном микроблоге. Знаменитость показала свою бьюти-рутину и продемонстрировала тело модели.

Жгучая брюнетка обожает тату. На загорелое тело Королева в свое время успела нанести несколько крупных рисунков.

Королева не боится их демонстрировать. Поэтому предпочитает минимум одежды, особенно дома. В ванной комнате знаменитость позировала в лифе и трусиках. Кофейный топ не скрыл «лисьи носики». А черные трусики подчеркнули женственные бедра Юлии.