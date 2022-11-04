Тату на голом теле: жена Гуфа похвасталась осиной талией и стройными ногами

Гуф и Юлия Королева

Гуф и Юлия Королева. Фото: соцсети

Юлия Королева позировала в ванной комнате в мокром купальнике.

Возлюбленная рэпера Гуфа – Юлия Королева – опубликовала новый снимок в личном микроблоге. Знаменитость показала свою бьюти-рутину и продемонстрировала тело модели.

Жгучая брюнетка обожает тату. На загорелое тело Королева в свое время успела нанести несколько крупных рисунков.

Королева не боится их демонстрировать. Поэтому предпочитает минимум одежды, особенно дома. В ванной комнате знаменитость позировала в лифе и трусиках. Кофейный топ не скрыл «лисьи носики». А черные трусики подчеркнули женственные бедра Юлии.

Юлия Королева. Фото: соцсети 

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Напомним, недавно тренд на купальник с различными по цвету лифом и трусиками поддержала и экс-возлюбленная шоумена Тимати.

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