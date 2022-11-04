«Ангельски хороша»: возлюбленная Эмина в просвечивающей юбке блеснула изящными бедрами на улице

Алена Гаврилова уже давно стала обладательницей титула «Мисс Мордовия». Почти два года она прожила в браке с Эмином Агаларовым, но они расстались в 2020 году. Однако бывшие супруги поддерживали общение ради дочки Афины. А в этом году они неожиданно воссоединились. Пара вместе проводила время летом.
В последнее время Алена не появлялась на публике. Но спустя месяц она снова вышла на связь. светская львица уехала отдыхать на море. С ней наслаждается тепло и подросшая дочка Афина. Она выложила несколько снимков в Сеть.
На этот раз Гаврилова покрасовалась на улице в вязаном кардигане и юбке, которая просвечивала на солнце. Возлюбленная Эмина засветила свои изящные бедра и другие прелести. Она щегольнула в черных стрингах. Избранница артиста была в шляпке и солнцезащитных очках. Она позировала у пальмы.
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Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Поклонники редко видят Алену на курортных фото в пикантных нарядах. Многие осыпали ее комплиментами. «У вас модельная фигурка», «Ангельски хороша», «Ох, какой роскошный вид», «Вы словно Барби», «Выглядите просто сногсшибательно», «Ну вид у вас просто закачаешься», — стали писать подписчики.