«Ангельски хороша»: возлюбленная Эмина в просвечивающей юбке блеснула изящными бедрами на улице

На этот раз Гаврилова покрасовалась на улице в вязаном кардигане и юбке, которая просвечивала на солнце. Возлюбленная Эмина засветила свои изящные бедра и другие прелести. Она щегольнула в черных стрингах. Избранница артиста была в шляпке и солнцезащитных очках. Она позировала у пальмы.

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