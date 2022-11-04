Тьяго совсем взрослый: Анна Нетребко в остромодном тренче появилась с сыном в испанской деревне

На этот раз Нетребко сначала увидела ветряные мельницы, а потом оказалась на плантациях оливок. Певица даже пообщалась с местными жителями, которые оказались очень добродушными. С ней был сын Тьяго, которому уже 14 лет.

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А потом они приехали в испанскую деревню. Там Анна щегольнула в модном тренче и на каблуках. Лук дополнил платок, который украсил ее шею. Она привела наследника в кондитерскую, при которой есть мини-фабрика. Оперная дива побаловала Тьяго булочками и пирожными.