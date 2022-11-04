Тьяго совсем взрослый: Анна Нетребко в остромодном тренче появилась с сыном в испанской деревне

Анна Нетребко уже давно строит карьеру и смогла прославиться на весь мир. Она является российской оперной певицей. Обычно большую часть дней в году артистка проводит на гастролях. Она собрала внушительную коллекцию костюмов и платьев. А так как звезда следит за модой, то у нее много обуви и шляпок.
Недавно Анна оказалась в Испании. Она приехала с концертами и успела уже несколько раз выступить в Мадриде. Свободное время певица посвящает прогулкам. Она уже красовалась в легких платьях и джинсах с блузками. А когда у артистки выдается выходной, она отправляется в пригород.
На этот раз Нетребко сначала увидела ветряные мельницы, а потом оказалась на плантациях оливок. Певица даже пообщалась с местными жителями, которые оказались очень добродушными. С ней был сын Тьяго, которому уже 14 лет.
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А потом они приехали в испанскую деревню. Там Анна щегольнула в модном тренче и на каблуках. Лук дополнил платок, который украсил ее шею. Она привела наследника в кондитерскую, при которой есть мини-фабрика. Оперная дива побаловала Тьяго булочками и пирожными.
Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как вырос сын артистки. Многие осыпали комплиментами ее комплиментами. «Ох, как классно», «Вы чудесная мама», «Тьяго уже с вас ростом», «Как вы прекрасно проводите время», «Аннушка, какой у вас наряд», «Не перестаете восхищать», — стали писать подписчики.