«Штаны спали, пончик выглянул»: Клава Кока в кожаном топе и рваных джинсах обнажила мягкие формы на публике

На этот раз Кока приехала в студию, чтобы сняться для музыкального чарта. Она предпочла предстать в молодежном аутфите. Певица щегольнула в кожаном топе-бюстье и широких рваных джинсах с низкой посадкой. Образ дополняли кожаные перчатки и чокер. Она обнажила мягкий живот и подчеркнула раздавшиеся бедра.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».