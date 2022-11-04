«Штаны спали, пончик выглянул»: Клава Кока в кожаном топе и рваных джинсах обнажила мягкие формы на публике

Клава Кока является одной из самых популярных молодых исполнительниц. Она уже давно выступает на сцене и не раз становилась членом жюри в телевизионных шоу. Блондинка очаровала публику не только своими хитами, но и броскими нарядами. Она не боится подчеркивать достоинства фигуры, облачаясь в секси-платья.
В последнее время у Клавы череда съемок. Она вернулась из Турции, где несколько дней посвятила отдыху. Певица успела выложить снимки в бикини. Она поправилась, но заявила, что вернется в форму к большому концерту в Москве.
На этот раз Кока приехала в студию, чтобы сняться для музыкального чарта. Она предпочла предстать в молодежном аутфите. Певица щегольнула в кожаном топе-бюстье и широких рваных джинсах с низкой посадкой. Образ дополняли кожаные перчатки и чокер. Она обнажила мягкий живот и подчеркнула раздавшиеся бедра.
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Во время съемок не обошлось без конфузов. Некоторые слова артистка забывала. К слову, там она встретила Леру Кудрявцеву, которая точно дала ей советы.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие не смогли сдержать эмоций. «Ауф, какая сочная», «Джинсы просто спадают», «Твой орех тут зачетный», «Штаны спали, пончик выглянул», «Тут словно плюшевая», — стали писать подписчики.
Клава Кока и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды