«Богиня»: Тимати оценил сногсшибательную фигуру экс-подружки

Победительница проекта «Холостяк» с Тимати — Катя Сафарова — порадовала поклонников очередным горячим фото. Знаменитость не побоялась надеть различные по цвету верх и низ купальника.
Наряд для пляжа подчеркнул не только сочные ножки Кати, но и стальной пресс. Еще во время съемок «Холостяк» Тимати отмечал, что у Сафаровой прекрасная фигура. Он выделял, что девушка усердно работает в спортивном зале.
И даже после расставания Тимати оставил лайк под фото Кати.
«Инопланетная», «Богиня», «Шикарная», «Ты просто Афродита», — написали поклонники Сафаровой.
Катя Сафарова в купальнике. Фото: соцсети