«Богиня»: Тимати оценил сногсшибательную фигуру экс-подружки

Катя Сафарова

Катя Сафарова. Фото: соцсети 

Модель Катя Сафарова продемонстрировала спортивную фигуру.

Победительница проекта «Холостяк» с Тимати — Катя Сафарова — порадовала поклонников очередным горячим фото. Знаменитость не побоялась надеть различные по цвету верх и низ купальника. 

Наряд для пляжа подчеркнул не только сочные ножки Кати, но и стальной пресс. Еще во время съемок «Холостяк» Тимати отмечал, что у Сафаровой прекрасная фигура. Он выделял, что девушка усердно работает в спортивном зале.

И даже после расставания Тимати оставил лайк под фото Кати.

«Инопланетная», «Богиня», «Шикарная», «Ты просто Афродита», — написали поклонники Сафаровой. 

Катя Сафарова в купальнике. Фото: соцсети 

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