«Богиня»: Тимати оценил сногсшибательную фигуру экс-подружки

Победительница проекта «Холостяк» с Тимати — Катя Сафарова — порадовала поклонников очередным горячим фото. Знаменитость не побоялась надеть различные по цвету верх и низ купальника.

Наряд для пляжа подчеркнул не только сочные ножки Кати, но и стальной пресс. Еще во время съемок «Холостяк» Тимати отмечал, что у Сафаровой прекрасная фигура. Он выделял, что девушка усердно работает в спортивном зале.