«Девушка с перчинкой»: Севастьянова в крохотном платье с цепочкой вокруг талии свела с ума фанатов

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она смогла стать художественной гимнасткой. Ей удалось завоевать множество наград. В 2014 году в Лондоне она заполучила олимпийское золото. После этого Каролина объявила о том, что покидает спорт. Она теперь много путешествует. А недавно зрители увидели чемпионку в «Звездах в Африке».
Не так давно Севастьянова отдохнула в Монако. Она часто делилась пляжными фото и красовалась в купальнике. Гимнастка продолжает тренироваться, поэтому остается в форме. Она носит наряды, которые выгодно подчеркивают ее достоинства.
На этот раз Каролина вернулась в Москву. Она часто выходит в свет. В Сети спортсменка выложила кадр, на котором предстала в черном мини-платье. Лаконичный наряд украсила цепочка, которая обрамляла талию. Наряд позволил ей блеснуть глубоким декольте и подчеркнуть стройные ноги. Она дополнила образ лодочками на каблуке.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Наряд позволил Севастьяновой подчеркнуть формы. Поклонники были сражены тем, как выглядит гимнастка. Ее осыпали комплиментами. «Ну что вы творите», «Какая же вы красотка», «Одарил же Бог фигурой», «Девушка с перчинкой», «Ножки просто идеальные», «Какая вы точеная со всех сторон», — прокомментировали пост подписчики.