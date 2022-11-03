«Девушка с перчинкой»: Севастьянова в крохотном платье с цепочкой вокруг талии свела с ума фанатов

На этот раз Каролина вернулась в Москву. Она часто выходит в свет. В Сети спортсменка выложила кадр, на котором предстала в черном мини-платье. Лаконичный наряд украсила цепочка, которая обрамляла талию. Наряд позволил ей блеснуть глубоким декольте и подчеркнуть стройные ноги. Она дополнила образ лодочками на каблуке.

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