Словно из XIX века: Пелагея в приталенном пальто макси с изящным силуэтом щегольнула на прогулке

«Тепло, уютно и красиво. Думали, что сшили пальто для выступлений на улице в прохладное время года. Оказалось, что его и в жизни носить одно удовольствие», — пояснила она.

Поклонники пришли в восторг от лука. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Пальто Пелагеи не про моду. В текущем сезоне подобного фасона нет в трендах, хотя список трендов широк: это и стеганные пальто, и пальто-пуховики, и с воротом, и с поясом, и с пуговицами, и с карманами. Но таких силуэтов нам не демонстрировал ни один модный дом, именно поэтому данный фасон я могу рассматривать разве что в контексте исторического костюма.

Пальто по своему крою и цветовому сочетанию близко к готическому стилю XIX века, хотя есть заимствование и из мужского гардероба: верх вызывает ассоциации с мужским камзолом. В общем в этом образе нет ничего про тренды, но по стилю пальто идет певице. Это пример того, как стиль может прекрасно существовать и без моды», — высказался эксперт.