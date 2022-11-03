Словно из 19 века: Пелагея в приталенном пальто макси с изящным силуэтом щегольнула на прогулке

Пелагея является одной из самых известных исполнительниц русских народных песен. Она не раз становилась членом жюри в шоу «Голос». Артистка не перестает гастролировать. А дома ее всегда ждет дочка Таисия. После развода с Иваном Телегиным малышка осталась жить с мамой. Недавно звезда подарила ей щенка.
На публике Пелагея регулярно предстает в пышных платьях и кокошниках. Но в обычной жизни она носит силуэтные наряды и яркие костюмы. Этой осенью певица снова пополнила гардероб. Она похвасталась темно-синим пальто с приталенным силуэтном и акцентом на талии. Артистка в нем вышла на прогулку.
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Пелагея. Фото: соцсети звезды
«Тепло, уютно и красиво. Думали, что сшили пальто для выступлений на улице в прохладное время года. Оказалось, что его и в жизни носить одно удовольствие», – пояснила она.
Поклонники пришли в восторг от лука. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Пальто Пелагеи не про моду. В текущем сезоне подобного фасона нет в трендах, хотят список трендов широк: это и стеганные пальто, и пальто-пуховики, и с воротом, и с поясом, и с пуговицами, и с карманами. Но таких силуэтов нам не демонстрировал ни один модный дом, именно поэтому данный фасон я могу рассматривать разве, что в контексте исторического костюма.
Пальто по своему крою и цветовому сочетанию близко к готическому стилю 19 века, хотя есть заимствование и из мужского гардероба - верх вызывает ассоциации с мужским камзолом. В общем в этом образе нет ничего про тренды, но по стилю пальто идет певице. Это пример того, как стиль может прекрасно существовать и без моды», – высказался эксперт.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro